День России 2019 в Ставрополе: мотопробег, кино под открытым небом и салют

СЕГОДНЯ 17:08 2019-06-11T17:32:17+03:00

В связи с мотопробегом на День России 2019 в Ставрополе и другими праздничными мероприятиями перекроют ряд улиц [схема]

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День России 2019 в Ставрополе пройдет необычно. В этот раз отметить праздник решено масштабным мотопробегом «Россия - это мы!». Участие в нем уже подтвердили байкерские клубы «Ночные волки» и «Русские мотоциклисты».

Как уточнили «КП на Северном Кавказе» в пресс-службе администрации Ставрополя, формирование колонны начнется на площади Ленина. Мотоциклисты стартуют в 19:00, проедут по центральным улицам и завершат заезд на Владимирской площади.

Схема предоставлена администрацией Ставрополя

Чтобы присоединиться к мотопробегу, нужно взять с собой российский флаг и пройти регистрацию у сотрудников ГИБДД (она начнется в 18:00 у въездов на центральную площадь со стороны улиц Морозова и Маршала Жукова). Узнать, какие документы для этого необходимы, можно по телефону: (8652) 29-75-37.

Схема предоставлена администрацией Ставрополя

Также на День России 2019 в Ставрополе запланирован ряд других мероприятий. На Крепостной горе с 11 до 13 часов горожан ждут выставка национальных автономий, концерт, спортплощадки, велопробег для малышей и развлекательная программа для детей (в районе бассейна).

На Александровской площади весь день будут выступать кавер-группы, а в 18:00 начнется бесплатный показ фильма «Первые».

На Владимирской площади в 18 часов выберут«Мисс Россия-Ставрополь 2019», в 19:00 начнется гала-концерт, в 19:45 приедут участники мотопробега, после чего состоится светомузыкальное шоу на фонтане, а в 20:30 стартует дискотека под открытым небом. Завершится праздник салютом в 22:00.

ВАЖНО!

В связи с мотопробегом в День России 2019 в Ставрополе ограничат движение транспорта. С 8 утра до 21 часа закроют улицы Суворова (от проспекта Октябрьской Революции до улицы Ставропольской), Ставропольскую (от улицы Суворова до переулка Интендантского). а с 17 до 23 часов - по проспекту Российскому (от Юго-Западного обхода до улицы Тухачевского).

ИСТОЧНИК KP.RU