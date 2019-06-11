2019-06-11T19:20:13+03:00
Происшествия

На Ставрополье от укуса клеща умер мужчина

Причиной смерти назвали Крымскую геморрагическую лихорадку
Евгения СОКОРЕВА
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В Ставропольском крае после укуса клеща от Крымской геморрагической лихорадки умер мужчина. Как пишет "Интерфакс-Юг" со ссылкой на источник в региональном минздраве, зарегистрировали гибель 65-летнего жителя Петровского района.

- Его смерть наступила "в результате сердечной недостаточности, которую спровоцировала КГЛ", - сообщает СМИ.

Ранее сообщалось, что на конец мая на Ставрополье насчитали 8 случаев заражения Крымской геморрагической лихорадкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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