На Ставрополье от укуса клеща умер мужчина
Причиной смерти назвали Крымскую геморрагическую лихорадку
Изменить размер текста:
В Ставропольском крае после укуса клеща от Крымской геморрагической лихорадки умер мужчина. Как пишет "Интерфакс-Юг" со ссылкой на источник в региональном минздраве, зарегистрировали гибель 65-летнего жителя Петровского района.
- Его смерть наступила "в результате сердечной недостаточности, которую спровоцировала КГЛ", - сообщает СМИ.
Ранее сообщалось, что на конец мая на Ставрополье насчитали 8 случаев заражения Крымской геморрагической лихорадкой.
ИСТОЧНИК KP.RU