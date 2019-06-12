Путин после обращения Нурмагомедова выделил 600 млн Дагестану
На эти деньги построят школу
Хабиб Нурмагомедов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Абдулманап Нурмагомедов в интервью "Учительской газете" рассказал, что после общения с президентом России Владимиром Путиным в Дагестане будет построена школа имени Хабиба Нурмагомедова.
- Владимир Владимирович Путин подписал указ о выделении Дагестану 600 млн рублей. На эти деньги будет открыта школа имени моего сына. Надеюсь, что деньги будут потрачены по прямому назначению, и у всех дагестанцев появится возможность лучше учиться и приносить республике новые победы, - сказал Абдулманап Нурмагомедов.
ИСТОЧНИК KP.RU