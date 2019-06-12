В Дагестане авария с тремя погибшими попала на видео
ДТП произошло на трассе "Астрахань-Махачкала"
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В Дагестане в ДТП погибли три человека, включая ребенка. Авария произошла на 364 километре трассы "Астрахань-Махачкала".
- Водитель автомобиля "Приора" при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу "КамАЗу", ехавшему по главной дороге, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Дагестану. - В результате ДТП три человека погибли - две женщины и один ребенок. Еще трое пострадали - одна женщина и двое детей. Пострадавшие доставлены в больницу.
Видео страшной аварии с тремя погибшими в Дагестане.
ИСТОЧНИК KP.RU