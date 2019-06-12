Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели дуэль взглядов

СЕГОДНЯ 19:16 2019-06-12T19:19:34+03:00

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Хабиб Нурмагомедов встретился с Дастином Порье на пресс-конференции в Лондоне. Дагестанец рассказал о предстоящем бое, который состоится 7 сентября в Абу-Даби. На его взгляд, у Порье множество сильных сторон и Хабибу есть чего опасаться, прежде всего - умения Порье боксировать. Однако Нурмагомедов не боится противостоять Порье "в стойке", так как оценивает свои навыки в боксе как достаточные для победы.

- Конечно, мы будем и ногами драться. Вообще бой пройдет по правилам UFC, а не грэпплинга, - сказал Нурмагомедов.

Он назвал предстоящую встречу "главным боем в своей карьере", хотя и оговорился, что с мотивацией у него в этот раз сложнее, чем когда он готовился к поединку с Конором. Кстати, реванш с ирландцем Нурмагомедов исключил: Конор слишком мало провел боев и одержал лишь одну победу в любительском турнире по боксу.

На вопрос, сожалеет ли он о прыжке за октагон после боя, Хабиб ответил, не задумываясь "нет".

- Сделал бы это еще сто раз из ста, - сказал он.

Помимо Порье Нурмагомедов собирается выйти в октагон против Фергюсона и Сен-Пьера. Только тогда он станет абсолютным чемпионом.

Хабиб и Порье провели дуэль взглядов.

ИСТОЧНИК KP.RU