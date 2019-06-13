На Ставрополье начал работу мотовзвод ДПС
На Ставрополье начал работу специализированный мотовзвод ДПС.
- В состав взвода вошли наиболее подготовленные и опытные сотрудники дорожной полиции, укомплектованные мотоциклами с повышенными динамическими характеристиками, - сообщили в пресс-службе ГИБДД края.
Спецвзвод будет работать по всему региону, в зависимости от аварийной обстановки. Первые сутки группа отработала в городе Ставрополе, регионе Кавминвод, в Буденновском и Советском районах.
В результате работы от управления в состоянии опьянения отстранено 2 мотоциклиста, 9 водителей мототранспорта управляли без водительского удостоверения либо без положенной категории в водительских правах. Двое водителей, как выяснилось, были лишены водительского удостоверения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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