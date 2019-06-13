Студент из Нальчика награжден за спасение детей

СЕГОДНЯ 09:13 2019-06-13T09:13:15+03:00

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Студент колледжа в КБР спас нескольких детей, которые могли бы сгореть в пожаре, если бы не его решительность и смелость. Анатолий Луценко этой зимой, перед самым новым годом, вытащил людей из горящей квартиры в жилом доме по улице Гагарина в Нальчике.

За свою смелость и решимость юный нальчикский студент награжден медалью МЧС России «За содружество во имя спасения». Как сообщалось, пожар в квартире на первом этаже многоэтажки в Нальчике произошел утром 31 декабря.

В квартире были заперты трое детей. Их родственники уехали за покупками, заперев детей снаружи. Выход через окна также был заблокирован — на окнах стояли крепкие металлические решетки.

Анатолий смог вскрыть дверь, через которую вышел один ребёнок. Затем уже пожарные вынесли из горевшей квартиры ещё двоих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU