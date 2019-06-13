В Дагестане сели снесли и повредили дома в двух сёлах
В ночь на 13 июня в Дагестане сошли два селевых потока. Затопленными оказались дороги и дома. Люди, к счастью, не пострадали.
Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Дагестан, ЧП произошли в Курахском и Ахтынском районах.
Сель повредил и затопил дома в Дагестане.
— Сообщение о первом происшествии поступило в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях в 23:15. Между сёлами Кутул и Штул прошел селевой поток. Четыре участка дороги (от 100 до 200 метров в длину) затопило грязевой массой. также в зоне схода селя оказались три автомобиля, — говорится в сообщении.
Но больше всего от селя пострадали жители села Хкен. Грязевые массы наполовину снесли и затопили одноэтажный дом. Жившую в нём семью переселили к родственникам. Кроме того, по сообщениям жителей, пострадали и другие дома, однако не так критически.
По данным экстренных служб, пострадавших нет. Ведутся работы по устранению последствий ЧП.
ИСТОЧНИК KP.RU
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