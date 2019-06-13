2019-06-13T10:55:19+03:00
Происшествия

На Ставрополье женщина шесть лет незаконно получала пенсию по инвалидности

Михаил ЮЖНЫЙ
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В Степновском районе Ставропольского края расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении местной жительницы.

Факт противоправной деятельности гражданки выявлен и сотрудниками уголовного розыска районного отдела полиции совместно с коллегами из регионального УФСБ.

Установлено, что 45-летняя местная жительница незаконно приобрела справку с заведомо ложными сведениями о признании ее инвалидом бессрочно.

На основании указанного документа ей выплачивались денежные средства в течение шести лет. Сумма причиненного ущерба составила свыше 700 тысяч рублей.

Женщина пояснила, что денежными средствами распорядилась по своему усмотрению. Против нее возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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