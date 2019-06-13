2019-06-13T11:18:40+03:00
Происшествия

Кисловодчанин убил друга за разбитую дверцу шкафа

Михаил ЮЖНЫЙ
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В Кисловодске завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

По данным следствия, 22 февраля мужчина во время пьянства разгневался на своего друга, разбившего стеклянную дверцу шкафа, и ножом ударил его в грудь. Тот умер от раны.

Через некоторое время мужчина перетащил за двор тело приятеля, где убитого увидели прохожие и вызвали экстренные службы с полицией.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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