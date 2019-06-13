Командир полиции Пятигорска обокрал пьяницу на 400 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:45 2019-06-13T15:12:04+03:00

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Следственный комитет Ставропольского края возбудил уголовное дело против командира взвода полиции, обокравшего беспомощного пьяницу. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе ведомства.

Преступление датировано ночью 7 апреля. Командир взвода полиции межрайонного отдела вневедомственной охраны по Пятигорску выехал по вызову тревожной кнопке в караоке-бар. Но рядом с заведением полицейский увидел валяющегося на тротуаре мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как оказалось, пьяница был не простым. В его сумке было 385 тысяч рублей и другие ценности. Полицейский, не долго думая, сумку забрал. Но следователям удалось найти вора.

— Против командира взвода полиции межрайонного отдела вневедомственной охраны по городу Пятигорску возбуждено уголовное дело по статьям «превышение должностных полномочий» и «кража», — сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

Своё расследование завело и управление Росгвардии.

— Руководством «Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ставропольскому краю» назначено проведение служебной проверки. По её результатам будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU