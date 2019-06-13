На Ставрополье ищут преступников, расстрелявших трех человек из автоматов
На Ставрополье полиция ищет двух неизвестных в камуфляже с автоматами. Преступники устроили перестрелку у склада магазина «Доступ» в Ессентуках.
— Стрельба произошла вечером 12 июня, около 21:00. Неизвестные, вероятно оба с автоматами совершили нападение в районе склада магазина «Доступ» в Ессентуках. Пострадали три человека, — сообщил «КП - Северный Кавказ» источник в правоохранительных органах.
Один из пострадавших скончался на месте, ещё двоих госпитализировали в Ессентукскую городскую больницу.
— У первого раненного огнестрельные ранения лица, второму несколько раз попали в живот. Крайне тяжёлое состояние, но живы, — подтвердил источник.
Сейчас полиция ищет двоих нападавших. По ориентировке, это двое мужчин в камуфляжной форме и с автоматическим оружием. «Комсомольская правда» продолжает следить за развитием событий.
ИСТОЧНИК KP.RU
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