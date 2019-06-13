2019-06-13T12:08:32+03:00
Происшествия

На Ставрополье ищут преступников, расстрелявших трех человек из автоматов

Один пострадавший скончался, ещё двое в больнице
Андрей ЗОБОВ
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Двое в масках расстреляли троих людей в ЕссентукахДвое в масках расстреляли троих людей в ЕссентукахФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье полиция ищет двух неизвестных в камуфляже с автоматами. Преступники устроили перестрелку у склада магазина «Доступ» в Ессентуках.

— Стрельба произошла вечером 12 июня, около 21:00. Неизвестные, вероятно оба с автоматами совершили нападение в районе склада магазина «Доступ» в Ессентуках. Пострадали три человека, — сообщил «КП - Северный Кавказ» источник в правоохранительных органах.

Один из пострадавших скончался на месте, ещё двоих госпитализировали в Ессентукскую городскую больницу.

— У первого раненного огнестрельные ранения лица, второму несколько раз попали в живот. Крайне тяжёлое состояние, но живы, — подтвердил источник.

Сейчас полиция ищет двоих нападавших. По ориентировке, это двое мужчин в камуфляжной форме и с автоматическим оружием. «Комсомольская правда» продолжает следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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