Взрыв рядом со школой произошёл в КБР

СЕГОДНЯ 12:59 2019-06-13T13:10:17+03:00

Школьников в учебном заведении не было

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В Кабардино-Балкарии взрыв произошёл рядом со школой в селении Дугулубгей. На месте работают сапёры и сотрудники экстренных служб. Пострадавших и погибших нет.

Как сообщил «КП - Северный Кавказ» источник в правоохранительных органах региона, хлопок произошёл ранним утром в четверг. Ученики ещё не успели придти на занятия. Поэтому пострадавших, к счастью, нет.

— Предварительно, это было неизвестное взрывное устройство. Находилось около забора школы. №10 в Дугулубгее, входящего в Баксанский городской округ. Сапёры, оперативники выясняют, что за устройство. Пока ничего определённого на этот счёт сказать нельзя, — сообщил собеседник «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU