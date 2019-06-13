2019-06-13T13:24:46+03:00
Происшествия

В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело против пяти энергетиков

Задержанных подозревают в получении взятке, а также в пособничестве преступлению
Антон Шаповалов
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В Кабардино-Балкарии следователи возбудили уголовное дело против пяти энергетиков. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по республике. Согласно версии следствия, с 2017 года работники МУП "Каббалккоммунэнерго" аннулировали показатели крупных потребителей энергии. Сотрудники использовали специальный план, по которому подчиненные предлагали предпринимателям давать им взятки за списания части счета. Заведовал преступной операцией бывший глава МУП. У каждого сотрудника была своя роль: например, кто-то передавал взятку от потребителя к начальству.

Также Следственный комитет по КБР возбудил уголовное дело в отношении экс-руководителя "Каббалккоммунэнерго" и его подчиненных. Их подозревают в получении взятки в размере 2,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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