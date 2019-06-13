Где и почем в Ставрополе заказать агитационные материалы к выборам-2019

СЕГОДНЯ 15:00 2019-06-13T15:00:31+03:00

Свои услуги для зарегистрированных кандидатов предлагает ИП Белый Дмитрий Валерьевич

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ИП Белый Дмитрий Валерьевич сообщает о готовности оказать услуги по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов (Единый день голосования 8 сентября 2019 года) по следующим расценкам:

- печать баннера плотностью 330 г/м2 - 250 руб. м2

- печать на самоклеящейся плёнке - 250 руб. м2

- печать баннера на стенд размером 1.8х0.6 м - 4500 руб. шт.

- печать на скроллерной бумаге - 450 руб. м2

- печать баннера плотностью 440 граммов/м2 - 250 руб. за м2

- печать двухсторонних буклетов А4, 160 г/м2 - 18 руб. шт.

- печать двухсторонних буклетов А5, 160 г/м2 - 10 руб. шт.

- печать односторонних листовок А6 115 г/м2 - 4 руб. шт.

- печать двухсторонних листовок А6 115 г/м2 - 5 руб. 20 коп. шт.

- печать односторонних листовок А5 115 г/м2- 5 руб. 20 коп. шт.

- печать двухсторонних листовок А5 115 г/м2.- 7 руб. 80 коп. шт.

- печать односторонних листовок А4 115 г/м2.- 11 руб. шт.

- печать двухсторонних листовок А4 115 г/м2.- 14 руб. 50 коп. шт.

- печать односторонних листовок А3 115 г/м2.- 21 руб. шт.

- печать двухсторонних листовок А3 115 г/м2.- 29 руб. шт.

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