2019-06-13T15:00:31+03:00
Общество

Где и почем в Ставрополе заказать агитационные материалы к выборам-2019

Свои услуги для зарегистрированных кандидатов предлагает ИП Белый Дмитрий Валерьевич
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ИП Белый Дмитрий Валерьевич сообщает о готовности оказать услуги по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов (Единый день голосования 8 сентября 2019 года) по следующим расценкам:

- печать баннера плотностью 330 г/м2 - 250 руб. м2

- печать на самоклеящейся плёнке - 250 руб. м2

- печать баннера на стенд размером 1.8х0.6 м - 4500 руб. шт.

- печать на скроллерной бумаге - 450 руб. м2

- печать баннера плотностью 440 граммов/м2 - 250 руб. за м2

- печать двухсторонних буклетов А4, 160 г/м2 - 18 руб. шт.

- печать двухсторонних буклетов А5, 160 г/м2 - 10 руб. шт.

- печать односторонних листовок А6 115 г/м2 - 4 руб. шт.

- печать двухсторонних листовок А6 115 г/м2 - 5 руб. 20 коп. шт.

- печать односторонних листовок А5 115 г/м2- 5 руб. 20 коп. шт.

- печать двухсторонних листовок А5 115 г/м2.- 7 руб. 80 коп. шт.

- печать односторонних листовок А4 115 г/м2.- 11 руб. шт.

- печать двухсторонних листовок А4 115 г/м2.- 14 руб. 50 коп. шт.

- печать односторонних листовок А3 115 г/м2.- 21 руб. шт.

- печать двухсторонних листовок А3 115 г/м2.- 29 руб. шт.

Юридический адрес: Ставрополь, ул. Рогожникова, 7. Фактический адрес: 355011, Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 63 Б, оф. 418, https://leo-media.ru/, тел. +7 (928)-970-04-19, ИНН 262407694423, ОГРНИП 316265100155876 от 4 октября 2016 г., р/c40802810317100017723 АО АКБ «Авангард» г. Москва к/c30101810000000000201 БИК 044525201

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ИСТОЧНИК KP.RU

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