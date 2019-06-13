Арашуков-старший пожаловался на условия в СИЗО

СЕГОДНЯ 17:02 2019-06-13T17:02:52+03:00

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Находящемуся в Лефортовской тюрьме Раулю Арашукову уже месяц не дают подстричься. Об этом рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Члены комиссии посетили тюрьму. Выяснилось, что машинки в «Лефортово» сломались и не подлежат ремонту. Раньше заключенных стриг тюремный парикмахер в отряде хозобеспечения. Как отмечает Мельник, после последней проверки стало известно, что администрация «Лефортово» выдавала машинки на руки заключенным, и они приводили себя в порядок сами.

Напомним, экс-сенатора Рауфа Арашукова арестовали прямо в зале заседания Совета Федерации. Его обвиняют в участии в преступной группировке, а также в убийстве нескольких человек. После ареста Арашукова-младшего лишили статуса сенатора. Его отец проходит по этому же делу. Рауля Арашукова задержали в Санкт-Петербурге. Семейство отрицает обвинения следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU