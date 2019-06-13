Житель Владикавказа выиграл в лотерее три миллиона рублей
В лотереи «Гослото «5 из 36» выходец из Северной Осетии выиграл 3 087 680 рублей. Он соревновался в удачливости с десятью тысячами человек. Об этом сообщили организаторы розыгрыша. Лотерея «Гослото «5 из 36» проходит пять раз в день.
Житель Владикавказа угадал всю комбинацию в первом поле билета и четыре цифры из второго. Победителю досталась такая крупная сумма благодаря тому, что он сделал развернутую ставку.
Согласно статистике лотереи, участникам из СКФО часто везет в розыгрышах. В минувшем году 185 участников выиграли по сто тысяч рублей и больше, ещё 33 человека стали миллионерами.
ИСТОЧНИК KP.RU
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