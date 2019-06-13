2019-06-13T18:08:01+03:00
Общество

Житель Владикавказа выиграл в лотерее три миллиона рублей

Мужчине улыбнулась удача в День России
Антон Шаповалов
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В лотереи «Гослото «5 из 36» выходец из Северной Осетии выиграл 3 087 680 рублей. Он соревновался в удачливости с десятью тысячами человек. Об этом сообщили организаторы розыгрыша. Лотерея «Гослото «5 из 36» проходит пять раз в день.

Житель Владикавказа угадал всю комбинацию в первом поле билета и четыре цифры из второго. Победителю досталась такая крупная сумма благодаря тому, что он сделал развернутую ставку.

Согласно статистике лотереи, участникам из СКФО часто везет в розыгрышах. В минувшем году 185 участников выиграли по сто тысяч рублей и больше, ещё 33 человека стали миллионерами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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