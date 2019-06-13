Чечня, КЧР и Ингушетия лучше всех написали «Диктант Победы»

СЕГОДНЯ 18:40 2019-06-13T18:40:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Чечни лучше всех россиян знают историю Великой Отечественной войны. К таким выводам пришли проверяющие всероссийской акции «Диктант Победы», прошедшей 7 мая по всей стране. Об этом на пресс-конференции сообщил депутат Госдумы, председатель оргкомитета мероприятия Александр Хинштейн.

— В процентном соотношении в Чечне больше всего людей, которые идеально ответили на все 20 вопросов «Диктанта Победы». Это 32% всех участников акции, — заявил Хинштейн.

Интересно, что в пятёрку попали ещё два региона СКФО. После Мордовии, расположившейся на второй сточке с результатом почти 20%, на третьем месте расположилась Карачаево-Черкесия (18%), четвёртое заняла Ингушетия (16%). Замыкает пятёрку Ямало-Ненецкий автономный округ (14%).

Депутат рассказал, что вопросы пришли в регионы лишь за 2 часа до начала тестирования, поэтому вероятность подделки результатов крайне мала.

— Это интересная статистика, которая еще требует осмысления, анализа, что именно в национальных республиках уровень исторической грамотности выше, чем в среднем в российских регионах. Будем надеяться, что это связано именно с высоким уровнем грамотности, а не с какими-то иными обстоятельствами, — резюмировал депутат.

Интересно, что в акции приняли участие 150 тысяч человек. Из них верно ответили около 5,5 тысяч человек. При этом самому молодому участнику диктанта было 10 лет, а старшему — 90.

По условиям акции, на ответы на 20 вопросов участникам диктанта давалось 45 минут. В большинстве заданий был дан выбор из 4 вариантов ответа.

ИСТОЧНИК KP.RU