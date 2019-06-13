В ДТП в Ингушетии погибли три человека

СЕГОДНЯ 19:17 2019-06-13T19:17:18+03:00

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Авария с участием легкового автомобиля и грузовика произошла в четверг на федеральной трассе "Кавказа" в Сунженском районе Ингушетии, есть жертвы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

- "КАМАЗ" и автомобиль ВАЗ 2199 в 17:00 столкнулись на 588-м километре федеральной автодороги, не доезжая до поворота на аэропорт Магас, - уточнили в ведомстве. - Двое мужчин от полученных травм скончались на месте еще до приезда медиков, третий пассажир отечественного автомобиля умер по дороге в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все причины аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU