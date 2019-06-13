На Ставрополье врачи проводили диспансеризацию покойников

СЕГОДНЯ 20:37 2019-06-13T20:37:01+03:00

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C 2014 по 2016 год в Кочубеевской центральной больнице фальсифицировались карты учета диспансеризации жителей района и города Невинномысска. К таким выводам пришли оперативники, проверявшие больницу. Среди тех, кто проходил диспансеризацию лишь на бумаге, были отсутствующие по месту прописки: солдаты-срочники, заключенные и даже покойники.

- Руководство больницы и ее сотрудники подделывали карты диспансеризации, чтобы получить премии от страховых отчислений за выполнение планов, - сообщил «КП-Северный Кавказ» источник в правоохранительных органах. - В 2014 году больница получила 60 миллионов рублей за 76 тысяч прошедших обследование, через год - 51 миллион за 66 тысяч человек.

Однако никаких уголовных дел по выявленным нарушениям до сих пор нет.

- Дело в том, что следственный отдел МВД России по Кочубеевскому району поручил сотрудникам отдела по борьбе с экономическими преступлениями опросить всех людей, прошедших диспансеризацию с 2014 по 2015 год, а это 142 тысячи человек, - поясняет абсурдность требований источник «КП». - Разумеется, это было физически невозможно. Тогда прокуратура края предложила опросить людей, прошедших диспансеризацию, лишь за один квартал, но и в этом случае придется поговорить не меньше чем с 15 тысячами человек, что тоже невыполнимо.

ИСТОЧНИК KP.RU