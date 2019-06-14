На Ставрополье проведут фестиваль грязи

СЕГОДНЯ 08:20 2019-06-14T08:20:52+03:00

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В августе этого года ставропольский курортный город Железноводск на целых три дня кряду погрузится в сплошную атмосферу оздоровления. Он станет площадкой для проведения первого грандиозного фестиваля лечебной грязи.

В рамках запланированного праздника жители и гости Ставрополья увидят самую настоящую грязевую борьбу, танцы, гонки, боди-арт, спа-процедуры и необычные конкурсы красоты среди самых испачканных. Продлить полезный оздоровительный эффект от тамбуканских грязей всем желающим можно будет под струями специального минерального душа.

В администрации города Железноводска также рассказали, что участникам и гостям «Железной грязи» будет предложена обширная культурная программа: различные концерты, шоу-программы и красочные уличные парады.

ИСТОЧНИК KP.RU