В КБР девушка-рецидивистка обчистила квартиру в многоэтажке
В Нальчике девушка через окно залезла в квартиру, расположенную на первом этаже местного многоэтажного дома.
- Оттуда она вынесла вещей и драгоценностей на сумму 153 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе полиции Кабардино-Балкарии. - Когда хозяин жилья обнаружил пропажу ценного имущества, то немедленно пошел в полицию.
Стражи порядка оперативно вышли на след сбежавшей воровки.Выяснилось, что она уже была судима за кражи. Молодая рецидивистка на допросе в полиции сражу же призналась в совершенной краже и добровольно вернула часть похищенного имущества. Против девушки возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Преступления: Кабардино-Балкария»