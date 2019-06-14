2019-06-14T09:14:11+03:00
Происшествия

В КБР девушка-рецидивистка обчистила квартиру в многоэтажке

Михаил ЮЖНЫЙ
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В Нальчике девушка через окно залезла в квартиру, расположенную на первом этаже местного многоэтажного дома.

- Оттуда она вынесла вещей и драгоценностей на сумму 153 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе полиции Кабардино-Балкарии. - Когда хозяин жилья обнаружил пропажу ценного имущества, то немедленно пошел в полицию.

Стражи порядка оперативно вышли на след сбежавшей воровки.Выяснилось, что она уже была судима за кражи. Молодая рецидивистка на допросе в полиции сражу же призналась в совершенной краже и добровольно вернула часть похищенного имущества. Против девушки возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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