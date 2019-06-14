Сбербанк заключил сделку по проектному финансированию ГК «ЮгСтройИнвест»

СЕГОДНЯ 10:06 2019-06-14T10:06:09+03:00

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Между Сбербанком и ГК «ЮгСтройИнвест» в лице гендиректора Юрия Иванова подписан договор по финансированию строительства жилого дома (литер № 19) в микрорайоне «Красный Аксай» на сумму 743 млн руб.

Кредитная линия оформлена в рамках нового продукта с возможностью размещения средств дольщиков на счетах эскроу. Квартиры в микрорайоне «Красный Аксай» продаются в новых законодательных условиях. Счет эскроу оформляется в банке отдельно для каждого покупателя квартиры на основании зарегистрированного договора участия в долевом строительстве.

Дольщик, который является владельцем счета эскроу, вносит на данный счет средства в оплату договора, и деньги блокируются до окончания строительства. При этом застройщики могут их получить после ввода дома в эксплуатацию и оформления первого права собственности.

ГК «ЮгСтройИнвест» внимательно следит за изменениями законодательства, поэтому подготовка к работе в новых условиях проходила тщательно, с участием команды профессионалов, ведущих специалистов компании. Помимо литера № 19 в микрорайоне «Красный Аксай», с помощью этой формы расчетов квартиру можно приобрести в литере № 4 экорайона «Вересаево».

В течение последних 12 месяцев с момента вступления в силу изменений в закон о долевом строительстве 214-ФЗ Сбербанк не только внес существенные изменения в продукты проектного финансирования жилой недвижимости для снижения процентной нагрузки для клиентов, но и создал новые кредитные решения, которые позволяют застройщикам компенсировать возможный дефицит собственного участия в задуманных проектах.

- Сбербанк уже реализует ряд программ кредитования застройщиков и полностью готов к профессиональному обслуживанию в этой сфере. Для каждого проекта мы проводим индивидуальный анализ, гибко подходим к оценке эффективности. Это первая сделка с компанией «ЮгСтройИнвест» по проектному финансированию с использованием счетов эскроу. В Ростовской области в активной разработке банка - еще 20 проектов, - рассказала Елена Скибина, директор управления финансирования недвижимости Юго-Западного банка ПАО Сбербанк.

Также на текущий момент Сбербанк предлагает снижать процентную нагрузку по проекту за счет размещения средств дольщиков на счетах эскроу. Тем самым застройщик, который успешно организовал строительство и продажи, получает существенную экономию по кредиту. Помимо этого, в Сбербанке имеется возможность рассмотреть предоставление отсрочки по уплате процентов, погашение которых производится только после ввода объекта в эксплуатацию.

Микрорайон «Красный Аксай», где теперь можно приобрести жилье по новым условиям, реализуется группой компаний «ЮгСтройИнвест». На сегодняшний день она занимает 5-ю строчку в рейтинге крупнейших застройщиков страны, является ведущей строительной компанией Юга России. «Красный Аксай» возводится на правом берегу Дона, микрорайон полностью благоустроен. В каждом дворе - детские и спортивные площадки, есть роллердром, прогулочная аллея с фонтаном, зоны воркаут и барбекю. Работает детский сад, строится школа на 1100 учащихся.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU