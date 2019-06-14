Стала известна причина массовой гибели рыбы в Новомарьевском лимане

СЕГОДНЯ 11:08 2019-06-14T11:08:25+03:00

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Согласно результатам проверки, рыба в Новомарьевском лимане на Ставрополье массово погибала из-за выбросов сероводорода и аммиака из нижних слоев ила.

Газы начали образовываться из-за жары. Этого могло не случиться, если бы пруд, находящийся в пользовании колхоза «Волна», вовремя расчистили. По предварительным данным, дно не убирали в течение десяти лет. Чтобы восстановить пруд, надо его закрыть. Напомним, 8 июня в сети появился ролик, на котором запечатлена выброшенная на берег рыба. Некоторые из них весили по 15 килограмм. На сообщение отреагировали в министерстве природных ресурсов Ставрополья и сразу выехали на проверку. Выдвигалось несколько гипотез, в том числе — отравление рыбы химикатами с полей. Некоторые говорили, что в пруду часто плавают утки и они могли испортить озеро. Но ни одна из них не подтвердилась.

ИСТОЧНИК KP.RU