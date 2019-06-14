Ставропольца осудили за убийство отчима и друга

СЕГОДНЯ 11:34 2019-06-14T11:45:39+03:00

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Житель села Елизаветинского, которое находится под Благодарным, в октябре 2017 года ремонтировал отопительную печь. На громкие шумы вышел его отчим и потребовал, чтобы тот работал потише.

Мужчина не выдержал и выместил на родственнике злость: два раза ударил ломом по голове, четыре раза — молотком в висок и по разу — ножом в грудь и шею. Тело отчима мужчина оставил в доме и пошел на улицу, взяв с собой нож. Там он встретил друга, у которого попросил в долг. Тот отказал ему, и убийца не выдержал и в этот раз: он нанес два удара ножом в грудь и шею. От ран прохожий умер на месте.

Уроженца Елизаветинского задержали в этот же день. Против него возбудили уголовное дело по второй части 105 статьи (убийство двух и более лиц). Его признали виновным и дали 18 лет колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU