2019-06-14T11:45:39+03:00
Происшествия

Ставропольца осудили за убийство отчима и друга

Всего подсудимый нанес десять ударов тремя орудиями
Антон Шаповалов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель села Елизаветинского, которое находится под Благодарным, в октябре 2017 года ремонтировал отопительную печь. На громкие шумы вышел его отчим и потребовал, чтобы тот работал потише.

Мужчина не выдержал и выместил на родственнике злость: два раза ударил ломом по голове, четыре раза — молотком в висок и по разу — ножом в грудь и шею. Тело отчима мужчина оставил в доме и пошел на улицу, взяв с собой нож. Там он встретил друга, у которого попросил в долг. Тот отказал ему, и убийца не выдержал и в этот раз: он нанес два удара ножом в грудь и шею. От ран прохожий умер на месте.

Уроженца Елизаветинского задержали в этот же день. Против него возбудили уголовное дело по второй части 105 статьи (убийство двух и более лиц). Его признали виновным и дали 18 лет колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Преступления: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Град, грозы и угроза подтопления: стихия обрушится на Ставрополье
Флаг ессентукского клуба ЗОЖ установили в пустыне Сахара
Дагестанца осудят за жестокое убийство друга
«Как тебе такое, Илон Маск?»: в Дагестане придумали новый способ утилизации мусора
В Ставрополе внезапно сломались все соцсети
Новый детский сад в Ессентуках сдадут через 2 месяца
Стала известна причина массовой гибели рыбы в Новомарьевском лимане
У общественника из КБР нашли наркотики
На Ставрополье полиция проверяет обстоятельства нападения на девушку в ее доме
Сбербанк заключил сделку по проектному финансированию ГК «ЮгСтройИнвест»
В КБР девушка-рецидивистка обчистила квартиру в многоэтажке
На Ставрополье проведут фестиваль грязи
На Ставрополье врачи проводили диспансеризацию покойников
В ДТП в Ингушетии погибли три человека
Чечня, КЧР и Ингушетия лучше всех написали «Диктант Победы»
Житель Владикавказа выиграл в лотерее три миллиона рублей
Арашуков-старший пожаловался на условия в СИЗО
Ректора дагестанского вуза уволили за криминальное прошлое
Где и почем в Ставрополе заказать агитационные материалы к выборам-2019
Чеченский чемпион MMA попал под статью за массовый угон Porsche, BMW и Range Rover
Отжавшемуся 4445 раз 6-летнему россиянину подарили квартиру, велосипед и смартфон
В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело против пяти энергетиков
Взрыв рядом со школой произошёл в КБР
На Ставрополье ищут преступников, расстрелявших трех человек из автоматов
Командир полиции Пятигорска обокрал пьяницу на 400 тысяч рублей