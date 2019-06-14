2019-06-14T11:55:03+03:00
Общество

Новый детский сад в Ессентуках сдадут через 2 месяца

Строители планируют завершить работы раньше срока
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Новый детский сад в микрорайоне Северный ЕссентуковНовый детский сад в микрорайоне Северный Ессентуков
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Вот уже полгода стройка на Северном в Ессентуках - в числе приоритетных. Новый детский сад для нового микрорайона ессентучане ждали давно. Окончание стройки по официальным срокам - 4-й квартал 2019-го, но строители планируют завершить работы раньше.

- На стройке каждый день выполняется большой объем работ, готова кровля, идет облицовка стен, установка стеклопакетов, одновременно приступаем к благоустройству территории, - отметил замначальника Управления архитектуры и градостроительства Дмитрий Кусмачев.

Двор будущего садика тоже скоро преобразится. Зоны отдыха, прогулок, клумбы и песочницы - все это будет в самое ближайшее время. По поручению главы города Александра Некристова особое внимание уделяется материалам. Специальное покрытие предусмотрено для площадок и прогулочных дорожек. Для малышей оно будет безопасно и экологично.

Для отделочных работ также применяются только сертифицированные безопасные материалы. Внутри здания уже расположились будущий пищеблок, бассейн, залы, спальни. Несколько бригад выполняют штукатурку, шпатлевку, разводку. Все делается с учетом безопасного пребывания детей. Уже идут процедуры для выбора поставщика мебели, оборудования, принадлежностей. Конкурсный отбор для подрядчика будет жесткий.

Особое внимание уделяется внешнему виду детского сада, фасад украсят фресками и цветными вставками. Сейчас идет процедура присвоения адреса земельному участку, после чего Управление образования займется положенными формальностями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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