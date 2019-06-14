«Как тебе такое, Илон Маск?»: в Дагестане придумали новый способ утилизации мусора

СЕГОДНЯ 12:38 2019-06-14T12:38:10+03:00

Как тебе такое, Илон Маск?! Фото: Социальные сети

Местные жители с грустью посмеялись над распространившимся в соцсетях роликом [видео]

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В социальных сетях Дагестана бешеную популярность набрало видео со смешным и печальным «революционным» способом переработки отходов. На видео попало стадо коров, которое от голода питается на мусорной свалке.

Ролик в социальных сетях выложил случайный очевидец. Мужчина не смог сдержать иронии.

Как тебе такое, Илон Маск?! Дагестанские коровы стали сортировщиками мусора.

— Как тебе такое, Илон Маск? — задаётся вопросом раздосадованный пользователь. — Новейшие, чисто дагестанские сортировщики мусора. И молоко вкусное дают! Все микроэлементы содержит, мамой клянусь!

Пользователи были поражены роликом. Кто-то поражался, как хозяин животных допустил подобное, другие шутили, что «если ещё керосином заправить, то они в космос полетят и новую колонию на Марсе создадут».

ИСТОЧНИК KP.RU