«Как тебе такое, Илон Маск?»: в Дагестане придумали новый способ утилизации мусора
В социальных сетях Дагестана бешеную популярность набрало видео со смешным и печальным «революционным» способом переработки отходов. На видео попало стадо коров, которое от голода питается на мусорной свалке.
Ролик в социальных сетях выложил случайный очевидец. Мужчина не смог сдержать иронии.
Как тебе такое, Илон Маск?! Дагестанские коровы стали сортировщиками мусора.
— Как тебе такое, Илон Маск? — задаётся вопросом раздосадованный пользователь. — Новейшие, чисто дагестанские сортировщики мусора. И молоко вкусное дают! Все микроэлементы содержит, мамой клянусь!
Пользователи были поражены роликом. Кто-то поражался, как хозяин животных допустил подобное, другие шутили, что «если ещё керосином заправить, то они в космос полетят и новую колонию на Марсе создадут».
ИСТОЧНИК KP.RU
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