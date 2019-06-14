2019-06-14T13:17:16+03:00
Происшествия

Дагестанца осудят за жестокое убийство друга

Дело уже передано в суд
Антон Шаповалов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Каякентского района Дагестанца утвердила обвинение по уголовному делу против местного жителя, которого уличили в убийстве. Его будут судить по части первой 105-й статьи УК (убийство). Как уверяет следствие, в прошлом году этот человек распивал алкоголь в компании знакомого. Между мужчинами случился конфликт, и обвиняемый ударил обидчика ножом в район шеи. Тот скончался на месте, потеряв много крови. Убийцу задержали сотрудники полиции. Уголовное разбирательство было направлено в Каякентский районный суд. Когда пройдет заседание — пока что не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Преступления: Дагестан»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Град, грозы и угроза подтопления: стихия обрушится на Ставрополье
Флаг ессентукского клуба ЗОЖ установили в пустыне Сахара
«Как тебе такое, Илон Маск?»: в Дагестане придумали новый способ утилизации мусора
В Ставрополе внезапно сломались все соцсети
Новый детский сад в Ессентуках сдадут через 2 месяца
Ставропольца осудили за убийство отчима и друга
Стала известна причина массовой гибели рыбы в Новомарьевском лимане
У общественника из КБР нашли наркотики
На Ставрополье полиция проверяет обстоятельства нападения на девушку в ее доме
Сбербанк заключил сделку по проектному финансированию ГК «ЮгСтройИнвест»
В КБР девушка-рецидивистка обчистила квартиру в многоэтажке
На Ставрополье проведут фестиваль грязи
На Ставрополье врачи проводили диспансеризацию покойников
В ДТП в Ингушетии погибли три человека
Чечня, КЧР и Ингушетия лучше всех написали «Диктант Победы»
Житель Владикавказа выиграл в лотерее три миллиона рублей
Арашуков-старший пожаловался на условия в СИЗО
Ректора дагестанского вуза уволили за криминальное прошлое
Где и почем в Ставрополе заказать агитационные материалы к выборам-2019
Чеченский чемпион MMA попал под статью за массовый угон Porsche, BMW и Range Rover
Отжавшемуся 4445 раз 6-летнему россиянину подарили квартиру, велосипед и смартфон
В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело против пяти энергетиков
Взрыв рядом со школой произошёл в КБР
На Ставрополье ищут преступников, расстрелявших трех человек из автоматов
Командир полиции Пятигорска обокрал пьяницу на 400 тысяч рублей