Дагестанца осудят за жестокое убийство друга

СЕГОДНЯ 13:17 2019-06-14T13:17:16+03:00

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Прокуратура Каякентского района Дагестанца утвердила обвинение по уголовному делу против местного жителя, которого уличили в убийстве. Его будут судить по части первой 105-й статьи УК (убийство). Как уверяет следствие, в прошлом году этот человек распивал алкоголь в компании знакомого. Между мужчинами случился конфликт, и обвиняемый ударил обидчика ножом в район шеи. Тот скончался на месте, потеряв много крови. Убийцу задержали сотрудники полиции. Уголовное разбирательство было направлено в Каякентский районный суд. Когда пройдет заседание — пока что не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU