Флаг ессентукского клуба ЗОЖ установили в пустыне Сахара
Ессентукский "морж" Юрий Чечневой в Сахаре.
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Любители зимнего плавания и здорового образа жизни, ессентукские «моржи», летом осваивают новые горизонты. Участники клуба ЗОЖ летом тренируются, ходят в походы, бегают.
Почетный член клуба Юрий Чечневой решил проверить свои силы в безводной пустыне. В Сахаре ессентукский «морж» покатался на верблюдах, оценил вкус песка и 50-градусной жары.
Перенести все походные тяготы путешественнику помогла поддержка родного города и флаг ессентукского клуба ЗОЖ. Теперь в далекой необъятной Сахаре есть частица курортных Ессентуков.
ИСТОЧНИК KP.RU
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