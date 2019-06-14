Флаг ессентукского клуба ЗОЖ установили в пустыне Сахара

СЕГОДНЯ 13:30 2019-06-14T13:30:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Любители зимнего плавания и здорового образа жизни, ессентукские «моржи», летом осваивают новые горизонты. Участники клуба ЗОЖ летом тренируются, ходят в походы, бегают.

Почетный член клуба Юрий Чечневой решил проверить свои силы в безводной пустыне. В Сахаре ессентукский «морж» покатался на верблюдах, оценил вкус песка и 50-градусной жары.

Перенести все походные тяготы путешественнику помогла поддержка родного города и флаг ессентукского клуба ЗОЖ. Теперь в далекой необъятной Сахаре есть частица курортных Ессентуков.

ИСТОЧНИК KP.RU