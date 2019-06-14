Град, грозы и угроза подтопления: стихия обрушится на Ставрополье

СЕГОДНЯ 13:34 2019-06-14T13:36:40+03:00

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Экстренное предупреждение о непогоде: граде, грозах и угрозе подтопления распространило МЧС Ставропольского края. По данным экстренного ведомства, непогода обрушится на регион в воскресенье и понедельник.

— По данным Ставропольского Гидрометцентра, во второй половине дня 16 июня, а также 17 июня местами по краю ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 метров в секунду, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Из-за сильных осадков существует вероятность подтопления низинных частей местности, аварий на линиях электропередач, повреждений крыш, рекламных щитов и других слабо закреплённых конструкций. Осторожными нужно быть водителям: из-за удара стихии аварийная опасность на дорогах края серьёзно повысится.

При этом, по данным Ставропольского Гидрометцентра, серьёзного понижения средней дневной температуры ожидать не стоит. В ближайшие дни днём столбики термометров останутся на отметках +25°...+32°, и +12°...+17° ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU