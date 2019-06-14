Полицейские из Дербента нашли преступника по следам крови

СЕГОДНЯ 14:17 2019-06-14T14:17:45+03:00

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На днях в полицию дагестанского города Дербент поступил вызов о том, что на улице лежит раненый человек. На место прибыли медики и увезли потерпевшего в тяжелом состоянии. Оперативники начали расследование.

- Полицейские вернулись на место, где впервые обнаружили следы крови, и по ним проследовали к дому, из которого вышел подозреваемый, - говорится в сообщении пресс-службы МВД Дагестана. По данным следствия, двое мужчин в возрасте 54 и 59 лет выпивали дома.

Неожиданно между ними разгорелся конфликт, и старший приятель взялся за нож, ударив оппонента. Как выяснилось позже, это не первое преступление задержанного. Ранее его судили по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Теперь мужчине предъявляют такое же обвинение.

ИСТОЧНИК KP.RU