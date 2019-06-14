На Ставрополье ищут родственников лётчика, геройски погибшего в годы ВОВ

СЕГОДНЯ 15:10 2019-06-14T15:10:35+03:00

Ил-2 под управлением Кужелева был подбит во время атаки и рухнул в море Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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На Ставрополье ищут родных лётчика, младшего лейтенанта Василия Ивановича Кужелева. Его останки подняты со дна Керченского пролива, где геройски погиб советский военный в годы Великой Отечественной войны. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в общественной организации «Кубанский плацдарм».

Сбитый штурмовик Ил-2 был обнаружен при проведении глубинных работ и поднят на поверхность. По номеру установили, что он числился в составе 765-го штурмового авиаполка. А благодаря архивным данным, установили и личность лётчика — самолётом управлял младший лейтенант Василий Кужелев. Военный погиб 13 марта 1943 года во время авиационной атаки на вражеские корабли и транспорты. Самолёт подбили из зениток и он упал в море.

В документах указывается имя отца погибшего, Ивана Яковлевича Кужелева. Он, как и сын, жили в станице Александрия Георгиевского (бывш Александрийско-Обелинского) района. Однако найти родственников лётчика пока не удаётся.

ИСТОЧНИК KP.RU