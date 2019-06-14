2019-06-14T16:06:11+03:00
Происшествия

Псевдоэкстрасенс обманул ставропольского пенсионера на полтора миллиона

Рекламу об услугах старик увидел по телевизору
Антон Шаповалов
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Кировском районе Ставрополья полиция ищет подозреваемую по делу о мошенничестве.

Жертвой целительницы оказался 74-летний мужчина, который перевел на счет злоумышленницы полтора миллиона рублей. Его соблазнила реклама, обещавшая избавить любого от всех болезней по телефону.

После оказания услуг пенсионеру не стало лучше, и он обратился в полицию. Против мошенницы открыли уголовное дело по четвертой части 159 статьи (мошенничество), передает пресс-секретарь МВД по Ставрополью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Преступления: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24