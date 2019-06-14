Псевдоэкстрасенс обманул ставропольского пенсионера на полтора миллиона

СЕГОДНЯ 16:06 2019-06-14T16:06:11+03:00

Рекламу об услугах старик увидел по телевизору

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В Кировском районе Ставрополья полиция ищет подозреваемую по делу о мошенничестве.

Жертвой целительницы оказался 74-летний мужчина, который перевел на счет злоумышленницы полтора миллиона рублей. Его соблазнила реклама, обещавшая избавить любого от всех болезней по телефону.

После оказания услуг пенсионеру не стало лучше, и он обратился в полицию. Против мошенницы открыли уголовное дело по четвертой части 159 статьи (мошенничество), передает пресс-секретарь МВД по Ставрополью.

ИСТОЧНИК KP.RU