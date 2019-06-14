2019-06-14T16:26:46+03:00
Происшествия

В Карачаево-Черкесии вынесли приговор начальнику МЧС и его заместителю

В совокупности осужденные получили десять с половиной лет
Антон Шаповалов
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Суд приговорил экс-руководителя управления МЧС России по республике и его заместителя к 7,5 и 3 годам соответственно, сообщает пресс-секретарь прокуратуры Карачаево-Черкесии. Согласно материалам следствия, мужчины причинили республике ущерб в размере миллиона рублей. Кроме этого, бывший начальник ведомства дважды получал взятку, суммарный размер которой превышает 350 тысяч рублей. Его ближайшего подчиненного подозревают в служебном подлоге. Задержанных судили по двум статьям за мошенничество и получение взятки. Никто из них своей вины не признал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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