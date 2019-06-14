В Дагестане на 5 лет посадили офицера, оборвавшего дикорастущий куст конопли

СЕГОДНЯ 17:34 2019-06-14T17:35:40+03:00

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В Дагестане прошел суд над командиром взвода войсковой части старшим лейтенантом Владимиром Курчевым, обвиняемым в незаконном сбыте наркотиков.

В октябре 2018 года, по версии следствия, офицер оборвал с найденного на территории воинского полигона куста дикорастущего наркосодержащего растения листья, высушил их и потом за 1,5 тысячи рублей попытался продать знакомому.

- После того как военнослужащий получил деньги и передал сверток с наркотическим средством массой около 1,9 грамма, его задержали сотрудники правоохранительных органов, а наркотическое средство изъяли из незаконного оборота, - рассказали подробности дела в пресс-службе Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР.

Приговор огласили в Махачкалинском гарнизонном военном суде. Курчеву дали 5 лет "строгача" , а также лишили воинского звания "старший лейтенант".

ИСТОЧНИК KP.RU