В Дагестане на 5 лет посадили офицера, оборвавшего дикорастущий куст конопли
В Дагестане прошел суд над командиром взвода войсковой части старшим лейтенантом Владимиром Курчевым, обвиняемым в незаконном сбыте наркотиков.
В октябре 2018 года, по версии следствия, офицер оборвал с найденного на территории воинского полигона куста дикорастущего наркосодержащего растения листья, высушил их и потом за 1,5 тысячи рублей попытался продать знакомому.
- После того как военнослужащий получил деньги и передал сверток с наркотическим средством массой около 1,9 грамма, его задержали сотрудники правоохранительных органов, а наркотическое средство изъяли из незаконного оборота, - рассказали подробности дела в пресс-службе Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР.
Приговор огласили в Махачкалинском гарнизонном военном суде. Курчеву дали 5 лет "строгача" , а также лишили воинского звания "старший лейтенант".
ИСТОЧНИК KP.RU