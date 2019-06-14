Появилось видео допроса дагестанского журналиста, обвиняемого в спонсировании боевиков

СЕГОДНЯ 18:23 2019-06-14T18:25:11+03:00

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Обвиняемого в финансировании террористов ИГИЛ (запрещенной в России террористической группировки) редактора отдела религии дагестанского еженедельника "Черновик" Абдулмумина Гаджиева ознакомили с материалами следствия. Появилось видео, где журналист зачитывает сроки о своей причастности к перечислению денег боевикам в Сирию, но отказывается подписывать документ.

- Ознакомился, но писать, что ознакомился не буду. Я грамотный, но не юрист. И не знаю, насколько это может мне навредить, - говорит Гаджиев караулящим его силовикам.

- От подписи отказался, - резюмирует затем после третьего отказа сотрудник республиканской спецслужбы.

Видео допроса дагестанского журналиста, обвиняемого в финансировании террористов.

С этого момента журналист со слезами в глазах начинает переговоры с правоохранителями. Говорит: "У меня малолетние дети, одному 1,5 года. Он будет по мне очень скучать, и я по нему - тоже". Смотрит на реакцию здоровых мужчин в масках. Не найдя сочувствие, затем спрашивает:

- А вы вообще как оцениваете мое нынешнее положение?

И получает короткий ответ: "Печально".

- Очень печально? - переспрашивает он.

- Да, - повторяют ему.

- А то, что я весьма уважаемый и известный в республике человек...Это мне никак не поможет? - с верой в возможность все уладить интересуется Гаджиев.

- Нет, - одним словом убивают последнюю надежду силовики.

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ИСТОЧНИК KP.RU