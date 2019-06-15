В Дагестане застройщик «содрал» с дольщиков 17 миллионов и поплатился

СЕГОДНЯ 09:58 2019-06-15T10:00:28+03:00

Разрешение на строительство предприниматель даже не думал получать

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В Махачкале после прокурорской проверки возбуждено уголовное дело против застройщика, обманувшего дольщиков на 17 миллионов рублей. Предприниматель не озаботился даже получением разрешения на строительство.

— Проверкой установлено, что индивидуальный предприниматель, в нарушение требований законодательства о долевом строительстве, не имея соответствующего разрешения на осуществление строительных работ, посредством заключения предварительных договоров купли-продажи квартир привлек денежные средства граждан в сумме 16,9 млн рублей для строительства многоквартирного дома в Махачкале, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в прокуратуре Республики Дагестан.

Собранные материалы были переданы следователям. Они возбудили уголовное дело по статье «привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов». По закону, предпринимателю грозит до 5 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU