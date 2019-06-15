2019-06-15T10:59:22+03:00
Происшествия

В Ставрополе водитель Nissan спровоцировал аварию на перекрёстке

В ДТП пострадал один человек
Андрей ЗОБОВ
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Фото: УГИБДД по СКФото: УГИБДД по СК
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В центре Ставрополя из-за нарушения правил дорожного движения столкнулись Nissan Almera и «Лада Самара». Виновником аварии стал водитель японского авто.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в УГИБДД по Ставрополью, ДТП произошло около полуночи в ночь на 15 июля. Водитель Nissan не предоставил преимущество на повороте, из-за чего два автомобиля столкнулись. Отечественная легковушка по инерции врезалась в дерево.

В аварии пострадал водитель «Лады». 25-летний ставрополец получил рваную рану плеча. Его жизни ничего не угрожает. Автолюбитель на японской машине не пострадал. В Госавтоинспекции подчеркнули, что серьёзных травм участникам ДТП удалось избежать благодаря пристегнутым ремням безопасности.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства и степень ответственности участников устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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