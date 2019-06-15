2019-06-15T12:18:36+03:00
Происшествия

«Забрала золото, оставив без хлеба»: Начальница жестоко обманула бедствующую подчинённую

Мошенницу нашла полиция Дагестана
Андрей ЗОБОВ
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Начальница обманула собственную работницуНачальница обманула собственную работницуФото: "КП" Архив
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В Дагестане полицейские раскрыли вопиющее мошенничество. Начальница обманула собственную подчинённую, оставив её без средств к существованию. Последние золотые украшения, которые женщина продавала, чтобы выжить, мошенница выманила у неё обманом.

По данным полицейских, история произошла в январе 2018 года. Сотрудница одного из предприятий оказалась в очень трудной жизненной ситуации: долги, маленькая зарплата. Чтобы свести концы с концами, она решила продать последние ценности — ценные для неё, как память, золотые украшения.

— Золотой комплект был единственной оставшейся у неё ценностью, — подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Дагестан. — Узнав об этом, злоумышленница предложила ей помочь продать украшения. Ни о чем не подозревая работница передала начальнице злополучное золото. Больше она его не видела.

Чуть позже, женщине, по семейным обстоятельствам, пришлось сменить место работы. Чтобы узнать, продала ли начальница украшения, она наведалась к ней домой. Но дверь никто не открыл. Понимая, что её обманули, потерпевшая обратилась в полицию.

— Сотрудники нашли 30-летнюю подозреваемую. Оказалось, что золото она давно продала на рынке в Махачкале, а деньги потратила в личных интересах. Сумма ущерба — 25 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе.

Позже оказалось, что этот обман был не единственным в «послужном списке» мошенницы. В конце 2018 года подозреваемая обманула поставщиков, которые возили продукты в её собственный магазин. Несмотря на договор, однажды она просто отказалась платить деньги за поставки. Тогда ущерб составил 500 тысяч рублей.

Сейчас полиция собрала материал для возбуждения уголовного дела по двум эпизодам мошенничества. Проверяется причастность подозреваемой к другим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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