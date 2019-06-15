«Устал от славы и денег»: Хабиб признался, что не получает удовольствия от побед

СЕГОДНЯ 13:58 2019-06-15T14:11:45+03:00

Нурмагомедов признался, что устал от славы и денег Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спортсмен рассказал, что любит тренировки и бои, но не известность

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Звезда смешанных единоборств, российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что не любит побеждать. Об этом он рассказал в интервью изданию BT Sport.

— Я не получаю удовольствия от этого. Нет, — сказал в эфире легендарный спортсмен.

При этом дагестанский «Орёл» заверил фанатов, что обожает смешанные единоборства (MMA). Однако слава и известность не приносят ему истинного удовлетворения.

— Я устал от этого. Очень устал. Спорт — да. Но победы...они приносят деньги, внимание, славу. Это не для меня, — резюмировал боец.

Комментарий Нурмагомедова был очень тепло встречен фанатами, исповедующими, как и Хабиб, ислам. Ведь, согласно религиозным заветам, истинный мусульманин должен быть скромен и далёк от эгоизма. Что и продемонстрировал спортсмен.

Напомним, что следующий бой Хабиба с американцем, временным чемпионом Дастином Порье состоится на UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября. Бойцы будут оспаривать право владения поясом чемпиона в лёгком весе.

ИСТОЧНИК KP.RU