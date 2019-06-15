2019-06-15T14:54:59+03:00
Происшествия

В Дагестане поймали наркоторговца

Мужчине грозит от 8 до 15 лет колонии
Андрей ЗОБОВ
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В Дагестане полицейские задержали наркоторговца со свёртком синтетического вещества. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике.

— Сотрудниками полиции установлено, что в 03:30 15 июня возле дома по ул. Аскерханова г. Махачкала 27-летний житель столицы республики сбыл своему сверстнику 2 дозы наркотического средства «мефедрон», — говорится в сообщении.

Участников сделки задержали и доставили в участок, где они сознались в содеянном. Наркотические вещества отправлены на экспертизу.

Против нактоторговца и его клиента возбуждено уголовное дело по статье «незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотиков». Фигурантам грозит от 8 до 15 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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