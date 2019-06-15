2019-06-15T16:12:16+03:00
Происшествия

На Ставрополье «Водоканал» уличили в нарушении законодательства

Сотрудники ведомства сбрасывали отходы в Кубань
Андрей ЗОБОВ
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На Ставрополье прокуратура уличила сотрудников Невинномысского «Водоканала» в нарушении законодательства — они сбрасывали техническую воду в Кубань. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокурорская проверка была инициирована после размещения в социальных сетях скандального видеоролика. На кадрах было видно, как сотрудники ведомства сливают отходы в реку.

— Оказалось, что сотрудники «Водоканала», в ходе осмотра колодцев разводящих сетей, чтобы получить доступ к приборам учёта, откачали дренажные и ливневые воды и самовольно сбросили их в реку Кубань, — говорится в сообщении Ставропольской межрайонной природоохранной прокуратуры.

После проверки против провинившихся сотрудников были возбуждены административные дела. Генеральному директору предприятия вынесли представление об устранении подобных нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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