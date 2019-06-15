2019-06-15T16:41:07+03:00
Происшествия

За взятки и коррупцию осуждён бывший глава МЧС Карачаево-Черкесии

Его заместитель также попал под суд
Андрей ЗОБОВ
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Казбек Чехов. Фото: пресс-служба главы и правительства КЧРКазбек Чехов. Фото: пресс-служба главы и правительства КЧР
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Бывший глава МЧС по Карачаево-Черкесской Республике оказался коррупционером и взяточником. Следователи нашли в его работе сразу несколько преступлений. Под суд попал и его помощник.

Следствие установило, что с 2014 года верхушка республиканского управления МЧС действовала, как организованная преступная группа. Его глава, Казбек Чехов, и заместитель начальника Арасул Урусов договорились с директорами двух фирм и расхитили, по подложным документам, миллион рублей.

— Преступники заключили фиктивные контракты. По ним первый отряд противопожарной службы по КЧР должен был получить материальное обеспечение. Но, фактически, заговорщики расхитили деньги, — рассказали «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе республиканского следственного управления СКР.

Кроме того, глава МЧС в октябре 2016 года получил взятку от фирмы «Континент» — противопожарное оборудование на 169 тысяч рублей. За это он пообещал предоставить привилегии при заключении контрактов на поставку оборудования. В этот же период он получил ещё одну взятку противопожарным оборудованием на 150 тысяч рублей от бывшего сотрудника первой противопожарной части по КЧР, за что выписал лицензию на работы по монтажу, техобслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий.

Руководителей сотрудничавших с преступником предприятий осудили, так же как и самого коррумпированного чиновника. 57-летнего Казбека Чехова приговорили к 7,5 годам лишения свободы. Его заместителя Урусова — к 3 годам условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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