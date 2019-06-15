2019-06-15T18:26:23+03:00
Происшествия

Профессионального угонщика элитных иномарок поймали полицейские Северной Осетии

Подтверждено его причастность как минимум к трём кражам
Андрей ЗОБОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Северной Осетии полицейские поймали профессионального угонщика автомобилей класса «люкс». Сейчас подтверждена его причастность к трём кражам машин, расследование продолжается.

Среди трофеев угонщика оказались Lexus GS, и элитные автомобили марки Toyota. По сведениям полицейских, мужчина использовал специальное сканирующее устройство, позволявшее безболезненно вскрыть и угнать автомобиль.

— Сумма ущерба, причинённого автовладельцам, оценивается в пять миллионов рублей. Идёт проверка подобных случаев угона на территории республики. Подтверждается и то, что вор — «профессионал». Задержанного 41-летнего подозреваемого раньше уже привлекали за подобные преступления, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Северной Осетии.

Против угонщика возбудили уголовное дело по статье «кража, совершённая в особо крупном размере». Ему светит до 10 лет колонии и штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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