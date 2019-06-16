В аварии минивэна и «КамАЗа» на Ставрополье пострадали пять человек

СЕГОДНЯ 01:50 2019-06-16T01:50:53+03:00

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На Ставрополье из-за нерасчётливого обгона столкнулись минивэн Hyundai и «КамАЗ». Пять человек доставлены в больницу Ипатовского района с различными травмами.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в УГИБДД Ставропольского края, авария произошла на 61 километре дороги «Преградное — Тахта — Ипатово», в 18:20 субботы. Водитель корейского автомобиля решил совершить обгон, не заметив, что грузовик собирается поворачивать. В итоге, машины столкнулись на полной скорости.

— Водитель большегруза не пострадал, но пять человек из минивэна попали в больницу с травмами. Люди возвращались после отдыха на Черноморском побережье, — говорится в сообщении.

Дорожные полицейские устанавливают степень вины участников аварии. Ведётся проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU