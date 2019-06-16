Кадыров сравнил обстановку в Сирии с войной в Чечне

СЕГОДНЯ 12:12 2019-06-16T12:12:05+03:00

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Глава Чечни выразил свое мнение по обстановке в Идлибе, где сирийские проправительственные войска под командованием Башара Асада и поддержке ВКС России уничтожают боевиков.

В интервью "Интерфаксу" Рамзан Кадыров заявил, что война в Сирии напоминает ему противостояние с террористами в Чечне в прошлом и рассказал, что уроженцы республики наравне с другими миротворцами вносят "неоценимый вклад в восстановление мирной жизни", и один из таких бойцов, к несчастью, отдал жизнь ради этого.

- Мы на примере борьбы с терроризмом в Чечне помним, как западные политики и так называемые "общественные деятели" постоянно делали заявления, дающие террористам надежду на помощь и поддержку извне. Даже звучали призывы расчленить Чечню на две части, узаконив за террористами горную Чечню. Вам это не напоминает ситуацию в сирийском Идлибе? - отметил Кадыров.

ИСТОЧНИК KP.RU