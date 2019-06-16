2019-06-16T14:12:08+03:00
Происшествия

На Ставрополье воры обчистили сельхозпредприятие

Похитили вал с комбайна и прочее
Евгения СОКОРЕВА
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В Грачевском районе неизвестны обокрали сельскохозяйственное предприятие. Как уточняют в МВД Ставропольского края, воры похитили вал с комбайна, моторную группу с трактора и другое имущество, которое сдали в пункт приема металла.

- Часть похищенного имущества изъята и после проведения необходимых процессуальных действий будет возвращена законному владельцу, - добавили в ведомстве. - К совершению противоправного деяния причастны двое жителей населенных пунктов Грачевского района. Молодых людей доставили в отдел внутренних дел, где они дали признательные показания.

На обоих завели уголовное дело по статье "кража".

ИСТОЧНИК KP.RU

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