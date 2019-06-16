"Мерседес" сбил ребенка в Карачаево-Черкесии
За рулем иномарки находился 27-летний мужчина
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В КЧР 15 июня под колеса иномарки попал малолетний пешеход из аула Псыж. Как уточнили в МВД республики наезд допустил 27-летний водитель авто "Mercedes-Benz S 350" на проезжей части "Зеленый остров".
- Ребенок получил различные телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение, добавили в ведомстве. - Водитель на момент происшествия находился в трезвом состоянии. Сотрудниками ОВД выясняются обстоятельства и причины происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU