В КЧР шантажист пригрозил студентке опубликовать компромат, если не получит 10 тысяч

СЕГОДНЯ 17:13 2019-06-16T17:13:09+03:00

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В КЧР завели уголовное дело на студента 4 курса, пригрозившего 21-летней первокурснице одного из ВУЗов республики слить компромат в интернет. Девушка сама пришла к полицейским и рассказала, что с нее пытаются стрясти в этой связи 10 тысяч рублей.

- Девушка, обращаясь к правоохранителям, просила привлечь к уголовной ответственности неизвестного, который в одной из социальных сетей под угрозой распространения порочащих девушку сведений, вымогает у нее денежные средства, - сообщили в ведомстве. - На вымогателя из Черкесска завели уголовное дело. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU