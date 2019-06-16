В КЧР шантажист пригрозил студентке опубликовать компромат, если не получит 10 тысяч
В КЧР завели уголовное дело на студента 4 курса, пригрозившего 21-летней первокурснице одного из ВУЗов республики слить компромат в интернет. Девушка сама пришла к полицейским и рассказала, что с нее пытаются стрясти в этой связи 10 тысяч рублей.
- Девушка, обращаясь к правоохранителям, просила привлечь к уголовной ответственности неизвестного, который в одной из социальных сетей под угрозой распространения порочащих девушку сведений, вымогает у нее денежные средства, - сообщили в ведомстве. - На вымогателя из Черкесска завели уголовное дело. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU