Ингушетию накрыл потоп
Ролики с затопленных улиц выкладывают местные жители [видео]
-Фото: СОЦСЕТИ
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На Ингушетию обрушился град с ливнем:
Град выпал в Ингушетии.
Но ролики с гремящими льдинками мало кого удивят, особенно после непогоды в конце мая. Зато запись с потом увидишь не часто. Кадры с затопленными улицами прислали из Назрани:
Потоп в Назрани.
Поражает еще одно видео с провалившимися на обочине машинами. Местные говорят, что автолюбители хотели спрятать их от града, но провалились то ли в яму, то ли в ров за бордюром.
Ингушетия ушла под воду.
Информации о пострадавших от непогоды не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU