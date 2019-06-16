2019-06-16T20:41:05+03:00
Происшествия

Ингушетию накрыл потоп

Ролики с затопленных улиц выкладывают местные жители [видео]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
--Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

На Ингушетию обрушился град с ливнем:

Град выпал в Ингушетии.

Но ролики с гремящими льдинками мало кого удивят, особенно после непогоды в конце мая. Зато запись с потом увидишь не часто. Кадры с затопленными улицами прислали из Назрани:

Потоп в Назрани.

Поражает еще одно видео с провалившимися на обочине машинами. Местные говорят, что автолюбители хотели спрятать их от града, но провалились то ли в яму, то ли в ров за бордюром.

Ингушетия ушла под воду.

Информации о пострадавших от непогоды не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24