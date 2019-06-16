Ингушетию накрыл потоп

16 Июнь 20:39 2019-06-16T20:41:05+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ингушетию обрушился град с ливнем:

Град выпал в Ингушетии.

Но ролики с гремящими льдинками мало кого удивят, особенно после непогоды в конце мая. Зато запись с потом увидишь не часто. Кадры с затопленными улицами прислали из Назрани:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/714975" frameborder="0"></iframe> Потоп в Назрани.

Поражает еще одно видео с провалившимися на обочине машинами. Местные говорят, что автолюбители хотели спрятать их от града, но провалились то ли в яму, то ли в ров за бордюром.

Ингушетия ушла под воду.

Информации о пострадавших от непогоды не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU